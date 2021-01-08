Гороскоп на 9 января: на пути практически каждого знака появится некое препятствие, которое хоть вас и затормозит, но будет преодолено

Овен

Необходимость выполнить ранее взятые обязательства может помешать вашей поездке, Овны. Правда, это только задержит вас, но не остановит.

Телец

Неожиданное развитие событий нарушит планы Тельцов посетить светское мероприятие или встречу с партнером. Это не понравится тем, кого вы хотели увидеть.

Близнецы

Новые научные или археологические открытия могут временно поколебать вашу веру, Близнецы. Вы можете ненадолго усомниться в том, что всегда принимали за истину.

Рак

Давление на работе и в делах может вызвать стресс, из-за которого Раки могут почувствовать себя истощенными. Это пройдет, уверяют звезды, но не уточняют, как скоро.

Лев

В поездке по эксклюзивным бутикам или антикварным магазинам, Львы могут потерять привычную финансовую осторожность и купить предметы роскоши, на которые вы не планировали тратиться.

Дева

Внезапно Девам придется выполнить срочные дела, и лишь затем вы сможете вернуться к уже составленному графику занятий.

Весы

В этот день может появиться сбивающая с толку информация, Весы. Это может ошеломить вас, потому что это совсем не то, чего вы ожидали. Это не обязательно будут плохие новости, но они вас шокируют.

Скорпион

Несмотря на то, что у вас все идет хорошо, Скорпионы, внезапное возникнет какая-то неприятность, вероятно, связанная с деньгами, которая сможет на мгновение ввергнуть вас в панику.

Стрелец

Расстройства, связанные с вашей карьерой или деятельностью, отнимающей у вас большую часть времени, могут негативно повлиять на вашу уверенность в себе, Стрельцы.

Козерог

Козероги могут узнать о новых открытиях, способных поколебать некоторые ваши устои. Однако вскоре вы поймете, что открытия являются доказательством истинности вашей веры. Запишите свои идеи, чтобы показать вещи в правильной перспективе.

Водолей

Среди ваших знакомых могут возникнуть небольшие, но раздражающие конфликты, Водолеи. Это может вас разозлить, поскольку мелкие ссоры мешают достижению целей всей группы.

Рыбы

Временное расстройство из-за действий избранника может отвлечь Рыб, и вы не сможете действовать так эффективно, как обычно. Не позволяйте своему гневу овладеть вами.

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