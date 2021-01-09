Гороскоп на 10 января: Раки могут стать испорченным телефоном, внимательно читать договоры должны Девы, а Стрельцам не стоит принимать важные решения

Овен

У Овнов могут появиться головные и боли в глазах. Возможно, вам будет полезно проверить глаза, но, скорее всего, все в порядке, а боли вызваны длительным чтением.

Телец

Сны являются лишь отражением ваших переживаний, они не пророческие, Тельцы, поэтому не стоит искать в них решений проблем в деловой или финансовой области.

Близнецы

В этот день у Близнецов может возникнуть конфликт расписания. Деловое мероприятие может совпасть по времени с общественным действом, и быть нужно на обоих. Поможет тщательное планирование.

Рак

Раки может стать испорченным телефоном, неверно передав информацию. Возможно также, что вам будут приходить какие-то странные сообщения, но отвечать на них звезды не советуют.

Лев

Львы могут сомневаться в сумме денег, которую должна прийти по бизнес-транзакции. Если есть возможность, то лучше заранее все перепроверить, прежде чем что-либо начинать.

Дева

Деловые операции, которые происходят в вашем доме или имеют к нему отношение, могут иметь подводные камни, Девы. Прежде чем соглашаться с чем-либо, прочтите мелкий шрифт и проверьте все, под чем вы подписываетесь.

Весы

Весы могут получить много неоднозначных сообщений от друзей, родственников и коллег в этот день. Они и вы будете вкладывать разный смысл в одни и те же слова.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут не чувствовать себя в финансовой безопасности, из-за чего появится нервозность. Еще раз изучите факты, прежде чем поддаваться панике.

Стрелец

Вы можете всерьез обдумывать возможность смены места работы или даже профессии, Стрельцы, но сейчас не лучшее время для принятия окончательного решения. Подождите, пока вы не успокоитесь, это вернет вас к реальности.

Козерог

Не списывайте со счетов идею, только потому, что она кажется вам нелогичной, Козероги. Жизнь не всегда предсказуема. Попробуйте довериться своей интуиции.

Водолей

Сомнения относительно мотивов друга могут беспокоить вас в этот день, Водолеи. Этот человек ведет себя странно и не общается. Но, скорее всего, его поведение вызвано собственными проблемами.

Рыбы

Друг или член семьи Рыб может вести себя странно и казаться отвлеченным. Вы можете задаться вопросом, не обижен ли он или она на вас. Вероятно, это не так. У этого человека есть свои проблемы, требующие решения.

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