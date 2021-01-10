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Гороскоп на 11 января: Тельцам пора отдохнуть, переутомиться могут также Львы, а Скорпионы успеют завершить массу дел

Гороскоп на 11 января: Тельцам пора отдохнуть, переутомиться могут также Львы, а Скорпионы успеют завершить массу дел

Овен

Вдохновившись примером любимого писателя, который выпустил новую книгу, Овны могут попробовать написать нечто свое, особенно если вам есть что рассказать.

Телец

Вы можете почувствовать ужасную скуку в жизни и внезапно захотеть ненадолго уединиться. Это неплохая идея, Тельцы, говорят звезды. Вы много работали и пора чуть-чуть отдохнуть.

Близнецы

В этот день Близнецы могут быть заняты оформлением документов относительно бонусов, выплат или дивидендов. Будет скучно, но в процессе вас могут посетить гениальные идеи, которые звезды советуют записать.

Рак

Постарайтесь избежать стресса и нервного напряжения, выполняя необходимые, но выматывающие дела, Раки. Найдите время для прогулки.

Лев

Львы могут почувствовать переутомление в этот день. Наверное, это небольшой стресс. Скорее всего, вам стоит отвлечься от напряженной жизни и расслабиться.

Дева

Вы почувствуете себя особенно романтично в этот день, Девы. Романы, фильмы и стихи о любви будут привлекательными.

Весы

Активность в доме Весов, вероятно, будет связана с подготовкой к путешествию или мероприятию. В течение дня может прибыть больше, чем один гость.

Скорпион

Вы можете испытывать повышенную физическую и умственную активность в этот день, Скорпионы. Дел будет много, но вы все успеете, если не будете думать о том, насколько их много.

Стрелец

Стрельцы могут обнаружить скрытый талант к письму или, если вы уже его нашли, можете с удивлением отметить, что ваши навыки выше, чем вы предполагали.

Козерог

В этот день Козерогов может посетить чувство раздражения, но вы не будете знать причину. Звезды говорят, что это вызвано текущей планетарной конфигурацией. Лучший способ унять нервозность – это заняться спортом, или хотя бы прогуляться.

Водолей

Водолеи в этот день могут сойти с ума, пытаясь вспомнить, что именно нужно было сделать. Отвлеките себя чем-то, к примеру, пусть ваше воображение придумает идею для увлекательного рассказа.

Рыбы

Возможно, Рыбам в этот день придется много общаться с друзьями. Вы почти достигли цели. Подумайте о том, как быстро преодолеть финишный отрезок.

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