Депутат Мордовии Базакин получил условный срок за боеприпасы

Буквально перед самым наступлением нового года суд Октябрьского района вынес приговор депутату Лямбирского совета народных депутатов, зам. гендиректора АПО «Элеком» Ивану Базакину.

Народный избранник получил наказание в 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год. 42-летний слуга народа был признан виновным в незаконном хранении более 300 патронов в саранском доме на улице Ульянова и в жилище тестя в ардатовском селе Кученяево.

Депутата от партии «Единая Россия» сумели разоблачить сотрудники регионального УФСБ и МВД по РМ. Подробности узнал Валерий Ярцев. По словам Ивана Базакина, 299 патронов он нашел в доме своего отца, распложенном в ардатовском селе Кученяево.

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