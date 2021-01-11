Гороскоп на 12 января: Близнецы встретят старого друга, достичь карьерной цели смогут Стрельцы, а Рыбы познакомятся с интересными людьми

Овен

Чтение книг и беседы с друзьями могут занять большую часть этого дня, Овны. Правда, интеллектуальная стимуляция может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для вашего здоровья, говорят звезды.

Телец

Если вы в настоящее время связаны романтическими отношениями, ожидайте, что они перейдут на новый уровень, Тельцы. Одинокие Тельцы могут встретить в этот день кого-то особенного.

Близнецы

Внезапно может объявиться старый друг, которого вы давно не видели, Близнецы. Это должно стать приятным сюрпризом, ведь вам предстоит поговорить обо многом интересном.

Рак

Могут прийти отличные новости, которые на мгновение перевернут вашу жизнь с ног на голову. Для вас, Раки, это будет очень интересно. Рядом могут поселиться новые соседи.

Лев

Изучите новости, которые могут указать на отличные возможности для увеличения вашего дохода, Львы. Возможно, вы узнаете, как открыть собственное дело.

Дева

Обсуждения могут принести Девам интересную информацию, которая немного изменит ваше мышление. Кто-то может попросить вас о помощи и у вас есть все возможности для этого.

Весы

Ваши интеллектуальные способности особенно остры, Весы, поэтому найдите им достойное применение. Остерегайтесь интеллектуальной перегрузки. Записывайте то, что можете или боитесь забыть.

Скорпион

На сцене этот дня могут появиться новые друзья, новые цели и новое отношение. Неожиданные события, вероятно, потребуют выбора нового курса, Скорпионы.

Стрелец

Если вы стремились к определенной карьерной цели, Стрельцы, то она может внезапно стать достижимой с текущей планетарной энергией.

Козерог

Этот день должен быть стимулирующим для вас, Козероги. Возможность путешествия может возникнуть неожиданно. Это может быть интересно, поскольку с вами в путь отправятся близкие друзья или романтический избранник.

Водолей

Неожиданные события в экономике могут внезапно и в положительную сторону изменить ваше положение, Водолеи. Возможно, люди с вашими навыками станут более востребованными.

Рыбы

Ваша общественная жизнь может внезапно стать более загруженной, чем вы ожидали, Рыбы, возможно, из-за появления новых и интересных людей. Стимулирующие беседы заставят ваш мозг работать на высоких скоростях.

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