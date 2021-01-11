Жительница Мордовии пойдет под суд по обвинению в присвоении денег и фальсификации доказательств

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении женщины, обвиняемой в присвоении денег и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

В период с февраля 2017 года по май 2018 года 34-летняя жительница Мордовии, являясь временно исполняющей обязанности генерального директора коммерческой организации, похитила денежные средства в сумме более 3,1 млн рублей, принадлежащие данной организации. Женщина издавала приказы о выделении ей в подотчет на представительские расходы денег.

В связи с выявленным хищением коммерческая организация обратилась в суд с заявлением о взыскании с обвиняемой присвоенных денежных средств. В судебном заседании было установлено, что предоставленные женщиной первичные документы о расходовании предоставленных ей на представительские расходы денежных средств носят недостоверный характер и не могут быть приняты судом как допустимые доказательства.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru