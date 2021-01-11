В Саранске в праздничные дни проверили 194 объекта торговли, общественного питания и сферы услуг

За новогодние каникулы в Саранске был проведен мониторинг 194 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения требований масочно-перчаточного режима.

Рейды проводились в период с 6 по 10 января.

За новогодние каникулы было составлено 4 акта фиксации нарушений за отсутствие разметки социальной дистанции и обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru