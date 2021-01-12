Глава правительства Мордовии Владимир Сушков посетил предприятие «Лисма» и типографию «Красный Октябрь».

На заводе «Лисма» Владимир Сушков осмотрел стекольное производство, производство ламп накаливания и светодиодных светильников, а также территорию, где будет размещен индустриальный парк «Светотехника». С руководством предприятия были обсуждены вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития производственного комплекса.

С руководителем типографии «Красный Октябрь» рассматривались планы по увеличению заказов, оптимизации расходов и варианты финансовой деятельности предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru