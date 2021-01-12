Гороскоп на 13 января: Овны получат важное сообщение, уделить время близким должны Львы, а к Козерогам придет вдохновение

Овен

Овны могут получить важный звонок или электронное письмо. Сообщение может быть от друга или избранника, но вам его придется долго ждать.

Телец

Беспочвенное волнение и беспокойство о деньгах могут потревожить в этот день Тельцов. Кто-то из близких предоставит вам неверную информацию. Не тратьте время зря на пустые переживания.

Близнецы

Вы не всегда волнуетесь и переживаете, Близнецы, но все может быть иначе в этот день. Может возникнуть неуверенность в отношении вашего избранника.

Рак

У Раков в этот день могут обнаружиться проблемы со здоровьем и работой. Хорошая идея – немного поработать, а затем отдохнуть и повеселиться, несмотря на стресс.

Лев

Вы должны выделить время, чтобы провести его с близкими друзьями или избранником, Львы. Позаботьтесь о делах и вернитесь к своим близким.

Дева

Девы могут сосредоточиться на проектах в этот день, говорят звезды. Правда, у вас может возникнуть соблазн все бросить и уйти, но это плохая идея.

Весы

Отправка или получение важного письма или звонка по поводу денег может быть в ваших планах, Весы, но обстоятельства, не зависящие от вас, могут задержать сообщение.

Скорпион

Беспокойство Скорпионов о деньгах на самом деле имеет мало оснований, уверены звезды, поскольку вы, вероятно, думаете о возможностях, которые вряд ли когда-либо проявятся.

Стрелец

Восприятие Стрельцов в данный момент затуманено, и вы выглядите намного лучше, чем вы о себе думаете.

Козерог

Художественное или духовное вдохновение может прийти к Козерогам в этот день. Запишите свои идеи и вернитесь к ним позже. Кто-то из близких может почувствовать себя плохо, и вы можете провести с ним некоторое время.

Водолей

Водолеи могут провести некоторое время в одиночестве, работая над собственными проектами. В то же время у вас будет желание провести время наедине с кем-то особенным. Найдите какой-то компромисс.

Рыбы

У Рыб могут проявиться разные личные проблемы. Обязанности внешнего мира могут лишить вас возможности уделять решению проблем столько времени, сколько вам хочется.

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