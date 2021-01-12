Бывший министр культуры и национальной политики Мордовии пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Суд вынесет приговор в отношении бывшего министра культуры и национальной политики Мордовии, который обвиняется в мошенничестве.

В период с 2017 по 2018 год обвиняемым, возглавлявшим указанное министерство, были совершены хищения бюджетных денежных средств в сумме около 1 млн рублей под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества. В действительности услуги питания этой организацией не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы министру культуры и национальной политики.

Кроме того, в 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в Саранске. В дальнейшем обвиняемым совместно со знакомым под видом выполнения и оплаты работ на двух объектах было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме более 5 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru