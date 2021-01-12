Министерство образования Мордовии рассказало об отмене занятий в школах из-за мороза

Министерство образования Мордовии опубликовало информацию о температурном режиме, при котором отменяются занятия в школах.

В городских школах имеют место следующие нормы: -25° и ниже (1–4-е классы), -30° и ниже (1 –9-е классы), -32° и ниже (1–11-е классы). В сельских школах установлены следующие предписания: -24° и ниже (1–4-е классы), -28° и ниже (1–9-е классы), -30° и ниже (1–11-е классы).

Отмена занятий первой и второй смен происходит сразу.

В случае объективных причин (расхождение температурных показаний, резкое понижение в отдельных населенных пунктах) руководитель школы и органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решение об отмене занятий в муниципальном образовании или в отдельных учебных заведениях.

Сведения об отмене учебных занятий в школах республики публикуются на сайте Мордовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» с 06:30 до 07:00.

Сегодня, 12 января, в связи с понижением температуры воздуха по решению органов местного самоуправления отменены учебные занятия с первого по четвертый класс в школах Ардатовского и Дубенского районов, с первого по одиннадцатый класс – в Большеигнатовском районе.

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Источник: info-rm.com