В Саранске в ночь на 15 января во втором микрорайоне Юбилейного будут снижены параметры теплоносителя

АО «СаранскТеплоТранс» сообщает о необходимости устранения локального дефекта на тепломагистрали по проспекту Российской Армии, которая была проложена застройщиком при строительстве микрорайона.

По информации ПАО «Т Плюс», весь комплекс подготовительных мероприятий будет проведен сегодня, 14 января, в дневное время.

Ремонтные работы на тепловой сети в районе МКД №10 по проспекту Российской Армии для минимизации неудобств для жителей начнутся с 20:00 14 января. Тепловики планируют завершить ремонт до 06:00 15 января.

Все здания в микрорайоне подключены по независимой схеме, поэтому теплоноситель с внутридомовых систем отопления сливаться не будет. На время превентивных работ теплоноситель в МКД будет поступать со сниженными параметрами, циркуляция в домах прекращена не будет.

После завершения ремонта начнется заполнение тепломагистрали в штатном режиме.

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Источник: e-mordovia.ru