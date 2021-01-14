Жительница Саранска и её зять пойдут под суд по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы и её зятя, которые обвиняются в незаконном хранении наркотиков.

С весны прошлого года житель Саранска выращивал на приусадебном участке своей тещи, расположенном в Кочкуровском районе, коноплю. Горожанин собрал, высушил и спрятал марихуану общим весом 784 г в надворных постройках на данном участке.

В октябре мужчина попросил тещу привезти ему наркотическое средство. Последняя согласилась. Женщину, которая направлялась к зятю, задержали в ходе проводимых мероприятий сотрудники УНК МВД по Мордовии. При себе у неё был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что оно является марихуаной.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Саранска и её зятя находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф