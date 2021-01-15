Гороскоп на 16 января: Близнецы будут заняты оформлением документов, новые отношения ждут Дев, а Весы смогут ощутить чужую боль

Овен

Овны могут весь день проработать, редактируя чужое или даже собственное рукописное сочинение. Вы можете найти то, что делаете, захватывающим и стимулирующим. Также возможно общение с интересными людьми по телефону.

Телец

Если вы подумываете о длительном путешествии, Телец, сейчас самое время начать его планировать – или даже совершить его, если позволяют обстоятельства.

Близнецы

Оформление документов, касающихся денег, может потребовать внимания Близнецов. Также к вам в гости могут прийти люди, которые принесут хорошие новости и интересную информацию.

Рак

Вы можете часами разговаривать по телефону в этот день, Раки, обсуждая возможности оказания услуг другим людям. Ваша умственная и физическая энергии должны быть на высоком уровне.

Лев

У Львов могут появиться новые захватывающие возможности заработать больше денег, возможно, в новых сферах. Коллеги могли принести информацию.

Дева

Дружба или любовные отношения, сложившиеся в этот день, основаны на интеллектуальной совместимости не меньше, чем на эмоциональном влечении, Девы.

Весы

В целом вы интуитивны, Весы, но в этот день вы можете быть гиперчувствительны к другим, и сможете улавливать практически все. По возможности держитесь подальше от больниц, иначе вы сможете почувствовать боль каждого.

Скорпион

Напряженный день ждет Скорпионов. Вы, вероятно, будете проводить много времени в разъездах, выполняя связанные с проектами поручения.

Стрелец

Вы, возможно, захотите придать еще один импульс своему проекту, так как это может иметь большое значение для вашего дохода и статуса, Стрельцы.

Козерог

У вас в голове, Козероги, столько идей, что могут возникнуть проблемы с их сортировкой, если их не записать.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя особенно интуитивно. Вы почти будете способны читать мысли. Один из возможных каналов для применения этой энергии – помощь другим, возможно, консультирование.

Рыбы

Социальные мероприятия и групповые занятия, вероятно, займут большую часть вашего дня, Рыбы. Получите контактную информацию от всех новых знакомств. Это должен быть приятный, но утомительный день.

Читайте также Гороскоп на январь 2021 года: Овнам следует контролировать слова, открыть свое успешное дело смогут Весы, а Водолеям предстоит выработать стратегию действий

и еще Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт