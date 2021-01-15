В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовиков пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 14 января на 454-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 62-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «Мерседес», в результате чего транспортные средства столкнулись. От удара легковушку отбросило на другую полосу движения, где она врезалась в ещё один большегруз упомянутой марки.

Водитель легковушки и его 71-летняя пассажирка были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф