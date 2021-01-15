В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали два автомобилиста

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобилиста.

Происшествие произошло днём 14 января на 177-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля марки «Форд-Фокус», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем аналогичной марки.

Виновнику аварии и водителю второй иномарки медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф