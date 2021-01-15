В Чамзинском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 32-летняя женщина

В Чамзинском районе в результате столкновения трех автомобилей пострадала женщина.

ДТП произошло утром 14 января на 45-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало выезд транспортного средства на полосу встречного движения и последующее столкновение с двумя автомобилями марки «Рено».

Пострадала 32-летняя пассажирка одной из иномарок. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф