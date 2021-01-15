В Мордовии в 2020 году благоустроили более ста дворовых территорий

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году было проведено благоустройство 102 дворовых территорий во всех районах Мордовии и Саранске.

В Саранске было благоустроено 25 дворовых территорий, в Рузаевском районе – 10, Зубово-Полянском – 9, Кочкуровском – 6, Ромодановском – 5 и т.д.

Кроме того, были приведены в порядок 7 общественных территорий: парк Ленинского района в Саранске, городской парк в Ардатове, парк по ул. Комсомольская в Атяшево, парк в Ковылкино, парк по улице Советская в Кочкурово, площадь Тысячелетия в Рузаевке и Центральная площадь в Теньгушево.

Всего в прошлом году в Мордовии на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было выделено 227,4 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru