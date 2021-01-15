ЦУР Мордовии за два с лишним месяца работы отреагировал на 3 тысячи заявлений граждан

В Центре управления регионом Мордовии 15 января состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы организации, которая была создана 20 октября прошлого года и призвана проводить мониторинг и обработку всех видов обращений и сообщений граждан в исполнительные органы госвласти и местного самоуправления.

Координационный центр проводит мониторинг всего медийного пространства республики на предмет жалоб, просьб и заявлений жителей региона, а также сообщений в СМИ.

За время работы ЦУР было отработано более 3000 жалоб и заявлений жителей, по таким направлениям как ЖКХ, дороги, здравоохранение, благоустройство территории и другие.

Кроме того, было отмечено, что министерства и муниципалитеты активно включились в работу. На ответ заявителям им необходимо 24 часа.

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Источник: e-mordovia.ru