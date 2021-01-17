В Мордовии из-за сильных морозов объявили оперативное предупреждение на 18 января

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 18 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 18 января температура воздуха может снизиться до 29 градусов ниже нуля в ночное время, а днём воздух прогреется до 22 градусов мороза. Данный температурный режим является аномальным.

Гражданам, дома которых снабжены независимой системой отопления (газовыми баллонами, печью и др.), следует создать запас топлива.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru