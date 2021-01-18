Артем Здунов поручил взять на особый контроль уборку населенных пунктов от снега

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на планерке с правительством республики поручил взять на особый контроль уборку населенных пунктов от снега.

Председателю правительства Мордовии Владимиру Сушкову было поручено держать на контроле уборку дорог регионального и федерального уровня, а также расчистку от снега населенных пунктов в районах республики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru