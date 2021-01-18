Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Артем Здунов поручил взять на особый контроль уборку населенных пунктов от снега

Артем Здунов поручил взять на особый контроль уборку населенных пунктов от снега

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на планерке с правительством республики поручил взять на особый контроль уборку населенных пунктов от снега.

Председателю правительства Мордовии Владимиру Сушкову было поручено держать на контроле уборку дорог регионального и федерального уровня, а также расчистку от снега населенных пунктов в районах республики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал готовиться к борьбе с сосульками и снежными навесами.


Источник: e-mordovia.ru