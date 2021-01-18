В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 19 января из-за сильных морозов

В Мордовии по причине ожидающихся сильных морозов было объявлено оперативное предупреждение на 19 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 19 января на территории региона столбики термометров опустятся до 28 градусов ниже нуля. Данное снижение температуры воздуха ожидается в ночные часы.

Гражданам рекомендовано не открывать двери, чтобы поддерживать приемлемую температуру в доме так долго, как это возможно. Также не следует открывать окна. Во время метели не стоит покидать дом без крайней необходимости.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru