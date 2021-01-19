Гороскоп на 20 января: Овны должны будут проявить понимание, объектом всеобщего внимания станут Девы, а Рыбы займутся домом

Овен

Коллега может позвонить вам, Овны, но вы не сможете понять, что этот человек пытается сказать. Потерпите. Сочувствие и понимание, вероятно, вот что нужно.

Телец

Денежные вопросы могут потребовать вашего внимания, Тельцы. Сделайте все возможное и попросите о помощи, если сами не будете справляться.

Близнецы

Близнецы, вы склонны быть профессиональным психологом. Необязательно хорошо знать людей, чтобы точно их оценивать. Но в этот день ваша способность может вас подвести.

Рак

В этот день общительные Раки могут почувствовать себя гораздо более сдержанными, чем обычно, более склонными слушать, чем говорить. Правда, уже завтра вы снова будете самими собою.

Лев

Вы можете задаться вопросом, что беспокоит вашего друга, Львы. Этот человек может казаться подавленным и обеспокоенным, но не станет делиться с вами своими заботами. Ваш друг все расскажет, когда придет время.

Дева

Девы могут стать объектом всеобщего внимания, хотя предпочли бы побыть в одиночестве. Возможно, однажды высказанное вами предположение сбылось, и другие захотят это обсудить.

Весы

Духовные или метафизические концепции, о которых вы услышите в этот день, могут показаться вам надоедливыми, Весы. Думайте об этом дне, как о хорошем времени для сбора информации, но ее анализ оставьте на потом.

Скорпион

Скорпионы будут постоянно погружены в глубокие и напряженные мысли. Вероятно, вас беспокоит не какой-то конкретный вопрос, а ряд различных фрагментов информации. Запишите свои мысли. Они могут пригодиться позже.

Стрелец

Друг или романтический партнер могут общаться с вами не так, как должны, Стрельцы. Что-то беспокоит вашего любимого человека, но он не захочет это обсуждать.

Козерог

Здоровье друга или члена семьи, который живет далеко, может обеспокоить Козерогов в этот день. Обычно вы из тех, кто сразу звонит по телефону, но отсутствие контактов помешает этому.

Водолей

Ваши интуитивные способности стремительно развиваются, Водолеи. Однако в этот день вы сможете даже улавливать мысли, чувства, потребности и желания незнакомцев на улице.

Рыбы

Устройство вашего дома может потребовать внимания, Рыбы. Возможно, обнаружатся проблемы с водопроводом или электрической проводкой.

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