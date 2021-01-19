В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 18 января недалеко от дома №14А, расположенного по адресу – улица Пушкина, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21101. За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф