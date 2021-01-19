В исправительных учреждениях Мордовии прошли конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии»

В исправительных учреждениях №№5 и 19 УФСИН РФ по Мордовии в целях укрепления правопорядка, улучшения состояния дисциплины среди осужденных, повышения их трудовой активности и профессиональной компетенции были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии».

В присутствии руководства учреждений были подведены итоги конкурсов, а также результаты производственной и хозяйственной деятельности учреждений за прошлый год.

По итогам конкурсов «Лучший отряд осужденных» в ИК-5 лучшим отрядом был признан отряд №2, в ЛИУ-19 - отряд №3.

Победителям были вручены грамоты, дипломы и ценные подарки.

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Источник: 13.fsin.su