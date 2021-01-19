Два жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Было установлено, что 30-летний житель Саранска по просьбе ранее судимого 27-летнего приятеля приобрел у незнакомого ему ранее лица марихуану массой 13 г. В тот же день он передал товарищу 6,5 г запрещенного вещества, с которым последнего около одного из подъездов по улице Девятаева задержали стражи порядка.

За пособничество в приобретении запрещенного вещества по месту жительства был задержан второй фигурант уголовного дела. При нём также полицейские обнаружили марихуану массой 6,5 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф