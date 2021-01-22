В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день остановили две машины, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 21 января на 91-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки «Хендай» под управлением 30-летнего гражданина. При проверке документов было установлено, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Краснослободский».

Спустя несколько часов в Саранске инспекторами ДПС на улице Большевистской был остановлен автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 37-летнего мужчины, государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации которого также находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф