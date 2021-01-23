В Мордовии в 2020 году было выявлено более 200 преступлений коррупционной направленности

Прокуратурой Мордовии на регулярной основе реализуются мероприятия, направленные на усиление борьбы с коррупцией, проводится антикоррупционное просвещение и формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

В прошлом году в ходе реализации надзорных полномочий в указанной сфере прокурорами республики было выявлено свыше 1 тыс. нарушений законодательства. Было опротестовано 117 правовых актов, внесено 341 представление об устранении нарушений закона, подготовлено 21 исковое заявление, в том числе 8 о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму более 7 млн рублей.

На конец истекшего года по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 449 должностных лиц.

При координирующей роли прокуроров в республике в прошлом году было выявлено 211 преступлений коррупционной направленности, в том числе 93 факта взяточничества.

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Источник: epp.genproc.gov.ru