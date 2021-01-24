Прокураитура Торбеевского района выявила нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения

Прокуратурой Торбеевского района была проведена проверка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе указанной проверки было установлено, что в нарушение требований указанного законодательства и условий муниципального контракта подрядной организацией ненадлежащим образом исполняется обязанность по очистке автомобильных дорог от снега.

На территории Торбеевского городского поселения имеются сужения проезжей части, снежные валы на пешеходных переходах, что привело к небезопасному передвижению граждан по населенному пункту.

Главе администрации городского поселения было внесено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения были устранены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru