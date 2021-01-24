Гороскоп на 25 января: Овнов подведет оборудование, научиться говорить «нет» должны Весы, а Козерогам луче побыть в одиночестве

Овен

Некоторые проблемы могут возникнуть с оборудованием, которое вы используете дома, Овны. Водопровод или электросетьпотребуют ремонта. Возможно, вам придется остаться дома и ждать специалиста.

Телец

В этот день Тельцы могут получить тревожные новости. Это вряд ли касается вас напрямую, но может косвенно отразиться на вас. Учтите, что информация может быть искажена или является ложной.

Близнецы

Рост вашего дохода может привести к изменению ваших ценностей, Близнецы, особенно в том, что касается бизнеса. Вам следует изучить возможность открыться огромному потенциалу процветания.

Рак

Стресс, напряжение и небольшой конфликт в деловом, романтическом или творческом партнерстве могут заставить вас задуматься о том, чтобы положить этому конец, Раки. Но звезды призывают вас не принимать сейчас опрометчивых решений.

Лев

Львы могут почувствовать себя немного неуверенно из-за своей физической формы. Правда, это не тот день, когда нужно заставлять себя сделать множество упражнений.

Дева

Ваш друг, Девы, возможно, переживает довольно большие перемены и придет к вам за сочувствием. Проблема в том, что вы можете испытывать небольшой стресс.

Весы

Слишком много требований, предъявляемых к вам другими, могут привести к тому, что вы почувствуете себя использованными и оскорбленными, Весы. Все, что вам нужно сделать, это научиться говорить «нет».

Скорпион

УСкорпионов могут появиться мысли о расширении своего кругозора. Вы можете подумать о путешествии или даже о переезде в отдаленное место. Также возможнымысли о поступлении в вуз для получения ученой степени.

Стрелец

Вы можете получить информацию о том, как увеличить свой доход за короткий период времени, Стрельцы. Эта информация может быть ложной или ошибочной. Будьте осторожны.

Козерог

Отношения с партнерами любого типа – деловыми, романтическими, творческими – могут быть несколько натянутыми вы этот день, Козероги. Было бы неплохо свести контакты между вами к минимуму.

Водолей

Стресс из-за переутомления может несколько ослабить вашу энергию, Водолеи. Это отличный день, чтобы побыть дома и поправиться. Держитесь подальше от стрессовых ситуаций.

Рыбы

В этот день Рыбы могут почувствовать прилив чувственной страсти и желания. Возможно, вы захотите встретиться с избранником, но не сможете этого сделать, поскольку помешают обязанности.

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