Главы районов Саранска отчитались о результатах мониторинга санитарной обработки мест общего пользования в МКД

В Саранске главы районных администраций доложили о результатах мониторинга санитарной обработки мест общего пользования в МКД.
В Пролетарском районе в ходе рейдов было вынесено двенадцать замечаний по качеству дезинфекции мест общего пользования и четыре замечания по обработке лифтов.
Глава администрации Октябрьского района доложил, что были замечания как в части уборки, так и в части санитарной обработки в МКД в адрес управляющих компаний ООО «УК «Управдом» и ООО «Регион Сервис».
В Ленинском районе за неделю обследовано 146 многоквартирных домов, проверено 99 лифтов. Управляющим компаниям было вынесено два замечания, которые были отработаны в рабочем порядке.
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Источник: adm-saransk.ru