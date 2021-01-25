Главы районов Саранска отчитались о результатах мониторинга санитарной обработки мест общего пользования в МКД

В Саранске главы районных администраций доложили о результатах мониторинга санитарной обработки мест общего пользования в МКД.

В Пролетарском районе в ходе рейдов было вынесено двенадцать замечаний по качеству дезинфекции мест общего пользования и четыре замечания по обработке лифтов.

Глава администрации Октябрьского района доложил, что были замечания как в части уборки, так и в части санитарной обработки в МКД в адрес управляющих компаний ООО «УК «Управдом» и ООО «Регион Сервис».

В Ленинском районе за неделю обследовано 146 многоквартирных домов, проверено 99 лифтов. Управляющим компаниям было вынесено два замечания, которые были отработаны в рабочем порядке.

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Источник: adm-saransk.ru