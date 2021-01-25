В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение специалистов-кинологов с розыскными (патрульно-розыскными) собаками.

На обучение прибыли 29 инструкторов-кинологов из 14 территориальных органов ФСИН России: Кировской, Ульяновской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Пензенской, Тверской, Ярославской областей, республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.

Перед началом занятий руководством учебного центра было проведено организационное собрание.

С вновь прибывшей группой было проведен строевой смотр и смотр внешнего вида.

С целью проверки рабочих качеств служебных собак, закрепленных за слушателями, был проведен входной контроль.

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Источник: 13.fsin.su