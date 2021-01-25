В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Утром 24 января на 28-м километре трассы, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21150 под управлением 38-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Вечером того же дня в Саранске стражами порядка на улице Старопосадской был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего парня. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф