Заместитель главного судебного пристава Мордовии 27 января проведет прием граждан в Кочкуровском районе

В отделении судебных приставов по Кочкуровскому району заместитель главного судебного пристава Мордовии Венера Спартаковна Байгельдина 27 января проведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции службы судебных приставов.

Прием будет проведен с целью обеспечения реализации прав граждан на обращение в органы государственной власти и к должностным лицам, а также оказания населению правовой помощи.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям граждан и юридических лиц – документ, подтверждающий их полномочия, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: 8(83439)21186.

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Источник: r13.fssprus.ru