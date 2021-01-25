В Мордовии в 2020 году было арестовано имущество должников на сумму более 970 миллионов рублей

В прошлом году в Мордовии имущество должников было арестовано в рамках 1319 исполнительных производств на сумму 977 млн рублей.

На реализацию передано имущество общей стоимостью 572 млн рублей, в результате его продажи выручено порядка 65 млн рублей. Данная сумма получена взыскателями по исполнительным производствам, также им передано в счет погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 125 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске в 2020 году вырос уровень преступности.

Источник: r13.fssprus.ru