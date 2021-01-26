Гороскоп на 27 января: Близнецов посетят незваные гости, сказать правду друзьям должны Девы, а сон Водолеев не будет пророческим

Овен

Это может быть идеальный день, Овны, чтобы остаться дома и выключить телефон. Разговоры, особенно по телефону, могут вызвать недопонимание и ненужные обиды.

Телец

Недавний стресс может заставить вас захотеть провести день за покупками, которые на самом деле вам не нужны, Тельцы. Позаботьтесь о том, чтобы не переборщить.

Близнецы

Незваные посетители могут вызвать стресс у Близнецов. Вы хотели провести день, отдыхая, но теперь вам нужно развлекать людей, и это может раздражать.

Рак

Некоторые грубые слова, сказанные небрежно, могут вызвать у вас боль и неуверенность, Раки. Возможно, они не были намеренными. Проведите вечер с теми, кто вас любит и уважает.

Лев

Попыткам посетить фестиваль, вечеринку или другое групповое мероприятие могут помешать мелкие препятствия, такие как пробки на дорогах или ваша забывчивость, Львы.

Дева

Но не бойтесь рассказать друзьям, которые заставляют Дев делать то, что вам не нравится, о своих чувствах. Они действительно не хотят доставлять вам дискомфорт.

Весы

Вам не понравятся действия одного знакомого, Весы, но вы не из тех, кто склонен к конфронтации. Позвольте человеку высказать свое мнение, а затем выслушайте все стороны. Извлеките уроки из увиденного и услышанного.

Скорпион

Размолвка между вами и другом может заставить вас задуматься, что вы сделали не так, Скорпионы. Скорее всего, вы просто оказались не в том месте и не в то время.

Стрелец

Выполнение слишком большого числа обязанностей сразу может привести к разногласиям с вашим избранником, Стрельцы. Может показаться, что ваш возлюбленный требует выбора между вашей работой и отношениями.

Козерог

Трудности с решением задачи, которую вы пытаетесь выполнить, могут стать причиной временной размолвки между вами и близкими вам людьми, Козероги.

Водолей

Ваш сон о том, кого вы сильно, но безответно любите, может заставить вас внезапно проснуться ночью, Водолеи. Успокойтесь, сон не пророческий.

Рыбы

Недоразумение с членом семьи или избранником может испортить ваше утро, Рыбы. Один из вас менее общителен, чем обычно. Чтобы выявить проблемы и решить их, могут потребоваться некоторые усилия.

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