В Саранске приостановили работу торгового павильона из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

В Саранске сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Мордовии исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности торгового павильона на 10 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе проведения проверки деятельности указанного павильона был выявлен ряд нарушений. В помещении не проводилась ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств, не осуществлялось обеззараживание воздуха в торговом зале, не использовались ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), отсутствовали кожные антисептики.

Персонал не был обеспечен одноразовыми или многоразовыми со сменными фильтрами масками для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками для обработки рук. Находящиеся за прилавком сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки.

Работники службы судебных приставов на протяжении всего срока будут осуществлять проверку надлежащего исполнения предпринимателем решения суда.

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Источник: r13.fssprus.ru