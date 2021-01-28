В Саранске 33-летний водитель легковушки сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

В Саранске подросток попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 27 января на территории Октябрьского района города. Возле дома №88, расположенного по адресу – улица Волгоградская, 33-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, проявив невнимательность, совершил наезд на 16-летнего парня, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф