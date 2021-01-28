Гороскоп на 29 января: Тельцам стоит подумать об инвестициях, новые соседи могут появиться у Весов, а Скорпионам будут сопутствовать успех и удача

Овен

Теперь, когда вы заслужили свое место в мире после всей своей тяжелой работы, Овны, вы можете потратить некоторое время на то, чтобы получить ученую степень или совершить путешествие.

Телец

Деньги, неожиданно появившиеся на вашем пути, могут заставить вас задуматься о расширении ваших личных владений, Тельцы. Вы можете попробовать инвестировать в недвижимость. Однако не нужно спешить с принятием решения.

Близнецы

Вы можете чувствовать себя настолько уверенно, что думаете о создании нового предприятия, Близнецы. Сейчас отличное время, чтобы выбрать себе нового партнера.

Рак

Недавние успехи не заставили вас почивать на лаврах, Раки. Скорее, у вас появилось еще больше желания работать усерднее. Деловые и романтические партнеры могут вас вдохновить.

Лев

В этот день Львы захотят поразмышлять о своих успехах. По мере того, как ваш профессиональный успех продолжает стремительно расти, ваше чувство уверенности в себе следует за ним.

Дева

Удивительные события в вашей жизни могут принести много счастья в дом Дев. Не позволяйте разговорам о бизнесе и торговле портить общую атмосферу.

Весы

В вашем сообществе, Весы, могут произойти новые замечательные события. Вы можете познакомиться с новыми людьми, которые переедут жить поблизости.

Скорпион

Высокий уровень уверенности в себе и оптимизма должен оставаться с вами в течение дня, Скорпионы. Успех и удача, которые были с вами в последнее время, скорее всего, останутся.

Стрелец

Настроение этого дня – счастье, Стрельцы, поскольку вы будете наслаждаться плодами своей тяжелой работы за последние несколько лет.

Козерог

Все успехи и удача, которыми вы пользовались за последние несколько месяцев, возможно, позволили вам сосредоточиться на духовных или художественных интересах, Козероги.

Водолей

Компания хороших друзей, возможно, на групповом мероприятии или каком-либо фестивале, способствует чувству хорошего здоровья, удачи и счастья, Водолеи.

Рыбы

Постоянный успех и удача в финансах могут помочь вам взлететь, Рыбы. Вы, вероятно, светитесь уверенностью в себе и вполне можете быть окружены хорошими друзьями.

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