В Мордовии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 51-летняя жительница Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 51-летняя жительница Саранска.

Указанное происшествие произошло 26 декабря на 46-м километре трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информация, 21-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки Toyota, при неблагоприятных погодных условиях не справилась с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки Dongfeng.

Девушка, управлявшая Toyota, и две её пассажирки, среди которых 4-летняя девочка и 51-летняя женщина, были госпитализированы. От полученных телесных повреждений 51-летняя гражданка скончалась в реанимации. Кроме того, травмы получила 41-летняя пассажирка второй иномарки.

Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего было назначено проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: 13.мвд.рф