В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку и грузовик, которые находятся в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль и грузовик, которые находятся в розыске.

Утром 27 января на проспекте Ленина инспекторами ДПС был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 24-летнего гражданина. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель легковушки был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

Спустя несколько часов на улице Солнечной инспекторы ДПС остановили грузовой автомобиль марки КамАЗ, за рулем которого находился 53-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации грузовика находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель большегруза был доставлен в ОП №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф