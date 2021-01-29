Гороскоп на 30 января: Близнецам улыбнется удача, неординарные действия потребуются от Стрельцов, а Рыбам отчаянно нужен помощник

Овен

Желание улучшить внешний вид вашего дома может внезапно овладеть вами, Овны. Попросите членов семьи помочь вам.

Телец

Вы можете потратить большую часть дня на беготню по мелким делам, Телец, возможно, в компании своего партнера. В пути вы можете стать свидетелем интересного события.

Близнецы

Близнецам неожиданно может улыбнуться удача, говорят звезды. Это не лотерея или неожиданное наследство. Вероятно, вы над этим много работали, но результат оказался больше, чем вы ожидали.

Рак

Прогулка по живописному парку или лесной тропе – это то, что вам сейчас нужно, Раки. Позвоните другу и узнайте, сможете ли вы сделать это вместе.

Лев

Ваше подсознание активизируется, Львы, возможно, вызывая в памяти старые травмы из прошлого. Многие из них вам не понравятся, тем не менее это хорошо. К концу дня вы почувствуете себя намного легче.

Дева

Вы по натуре склонны к приключениям, Девы. В этот день желание сделать то, чего вы никогда раньше не делали, может быть непреодолимым.

Весы

Если вы думали об изучении чего-то нового, Весы, то сейчас очень подходящий момент. Вы будете быстрее и больше запоминать в этот день, прилагая минимум усилий.

Скорпион

Скорпионам в этот день захочется попутешествовать. Проведите небольшое исследование и выясните, какие у вас есть варианты. Возможно, это не сработает так, как вы себе представляете, но небольшое приключение может принести вам пользу.

Стрелец

Карьерные вопросы могут быть связаны с некоторыми щекотливыми обстоятельствами, для выхода из которых потребуются неординарные действия, Стрельцы.

Козерог

Светское мероприятие может свести вас с интересными людьми, Козероги. Обсуждения могут заинтересовать вас одной или несколькими новыми темами, которыми вы, вероятно, захотите заняться позже.

Водолей

Прилив физической энергии может заставить вас часами заниматься спортом, Водолеи. Вы можете попробовать новую амбициозную программу упражнений. Будьте осторожны, чтобы не выйти за пределы своих возможностей.

Рыбы

Если Рыбы вовлечены в какой-то амбициозный творческий проект, то звезды советуют вам задуматься о том, чтобы нанять помощника или попросить кого-то из знакомых вам помочь.

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