В Мордовии житель Брянской области пойдет под суд по обвинению в незаконном сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Брянской области, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в октябре прошлого года 29-летний житель города Клинцы Брянской области вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотиков на территории Мордовии. Следуя договоренности, обвиняемый отправился в город Солнечногорск Московской области, где забрал из тайника героин массой 50,57 г.

По прибытии в Мордовию в арендованной квартире с целью последующего сбыта жителя Брянской области расфасовал партию не менее чем на пять частей, после чего организовал две так называемые закладки общим весом 0,49 г на территории Пролетарского и Ленинского районов Саранска. Один из тайников был оборудован на детской площадке.

Преступный умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам. Молодого человека задержали стражи порядка.

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Источник: 13.мвд.рф