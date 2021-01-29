Артем Здунов наградил победителей и призеров чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках.

Спортивный праздник проходил в Саранске, среди участников - 15 команд из 11 регионов России. По результатам соревнований будут отобраны две сильнейшие команды для участия в чемпионате мира 2021 среди мастеров.

Руководитель Мордовии вместе с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым поздравил победителей и призеров.

Лидерами первенства России в разряде кандидатов в мастера спорта стали: первое место – «Юность» (Свердловская область), второе место – «Кристалл Айс Джуниор» (г. Москва), третье место – «Санрайз-1» (г. Санкт-Петербург).

Победителями чемпионата России по синхронному катанию на коньках стали: первое место – команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга, второе место – «Кристалл Айс» из Москвы, третье место – «Татарстан».

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Источник: e-mordovia.ru