В Мордовии обсудили реализацию проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов провел встречу с заместителем генерального директора Федерального центра компетенций Алексеем Байшевым по вопросу хода реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в республике.

Участниками встречи был отмечен высокий уровень взаимодействия министерства, ФЦК и РЦК при реализации нацпроекта «Производительность труда» в Мордовии, к которому присоединились 44 республиканских предприятия.

Ключевым вопросом встречи стало определение основных пунктов дорожной карты нацпроекта в Мордовии на текущий год. К ним относятся: открытие фабрики офисных процессов, старт региональной программы подготовки управленческих кадров, проведение республиканской конференции по вопросам повышения производительности труда.

Отдельным вопросом стал подбор предприятий для участия в расширенной поддержке Федерального центра компетенций – реализации годового проекта по пяти направлением. Были рассмотрены потенциальные кандидаты и пути их вовлечения.

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Источник: e-mordovia.ru