В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия по порядку предоставления сведений о доходах

В УФСИН РФ по Мордовии в режиме видеоконференцсвязи прошли занятия на тему «Порядок представления и заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей» с сотрудниками, уполномоченными осуществлять работу по противодействию коррупции и лицами их замещающими.

В ходе занятий были изучены методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году за отчетный 2020 год.

Были доведены недостатки, выявленные в ходе проверок прокуратурой в 2020 году.

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Источник: 13.fsin.su