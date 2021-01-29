Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии в 2020 году помогли получить паспорта более 500 осужденным

В прошлом году сотрудники УФСИН РФ по Мордовии помогли оформить паспорта 512 осужденным.

В соответствии с нормами действующего законодательства в случае отсутствия паспорта в личном деле осужденного или, если срок его действия истек, администрация исправительного учреждения при его освобождении заранее принимает меры по оформлению документа.

Вопросами паспортизации осужденных занимаются сотрудники отделов специального учета учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su