Начальник УФСИН РФ по Мордовии встретился с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин провел рабочую встречу с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Юрием Медянкиным.

В ходе указанной встречи обсуждался вопрос о недопустимости вывоза леса-кругляка за пределы Мордовии в необработанном виде.

Представители УФСИН РФ по Мордовии доложили о готовности переработки всего объема заготавливаемой древесины на предприятиях УИС.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о размещении заказов по распиловке древесины на производственных площадках ведомства и ежемесячном проведении рабочего совещания по реализации данного соглашения.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии в 2020 году помогли получить паспорта более 500 осужденным.

Источник: 13.fsin.su