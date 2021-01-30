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Гороскоп на 31 января: Тельцы и Близнецы будут заняты поисками, отдалятся от своей цели Девы, а Водолеям следует набраться терпения

Гороскоп на 31 января: Тельцы и Близнецы будут заняты поисками, отдалятся от своей цели Девы, а Водолеям следует набраться терпения

Овен

Изменения, которые вы хотите сделать дома, могут потребовать дополнительную планировку, Овны. Что бы это ни было, не паникуйте. Постарайтесь оставаться рациональными.

Телец

Тельцы найдут то, что ищут в совершенно неожиданном месте, говорят звезды. Главное не сдаваться и не опускать рук, даже если кажется, что вы уже осмотрели все.

Близнецы

Поиски чего-то важного будут также беспокоить Близнецов, которые не смогут ничего найти днем. Ночью вам может присниться сон, в котором будет указано то самое место.

Рак

Деловой партнер или избранник Раков может быть в плохом настроении и вряд ли скажет вам почему, уверены звезды. Лучше позволить близкому вам человеку разобраться с этим в одиночку.

Лев

Звезды рекомендуют Львам снизить уровень физической нагрузки, даже если вы чувствуете бодрость. Отдохните в этот день, силы вам понадобятся чуть позже.

Дева

Между Девами и целью, которая, казалось бы, уже почти достигнута, внезапно окажется серьезное препятствие. Придется попутно решить еще несколько задач.

Весы

Звезды в этот день могут свести представителей знака Весы с новым человеком. Он или она может оказаться тем, кто в какой-то момент сыграет очень важную роль в вашей жизни.

Скорпион

Если Скорпионы одержимы раскрытием какой-либо тайны или головоломки (кроссворд, например), звезды советуют не зацикливаться на этом.

Стрелец

Различные интеллектуальные или гуманитарные темы, о которых вы читали, могут слегка изменить вашу систему ценностей, Стрельцы. Будьте готовы к переменам.

Козерог

Временное расставание с избранником может возгнать Козерогов в очень мрачное настроение. Попытки связаться по телефону могут оказаться бесплодными. Найдите занятие, пока вам не перезвонят.

Водолей

Люди будут не на вашей стороне, Водолеи, а ситуациибудут складываться не в вашу пользу. Расставьте приоритеты в задачах и выполняйте их по очереди медленно и осторожно.

Рыбы

Обычно вы избегаете политики в любой группе, к которой принадлежите, Рыбы, но в этот день вы можете оказаться втянутым в драку, чтобы поддержать друга.

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