Народные приметы на 31 января подскажут, следует ли готовиться к сильным морозам

Народные приметы на 31 января помогут определить, будет ли предстоящая весна отличаться поздним наступлением.

Несколько столетий назад люди, на постоянной основе следившие за состоянием окружающей среды и устанавливающие закономерности метеорологических изменений, сформулировали своего рода правило, которое в наши дни следует воспринимать и оценивать исключительно в качестве поверья, о том, что сильная метель, наблюдающаяся в последний день первого месяца года, является предвестником позднего наступления весны.

Если же 31 января вороны проявляют особую активность в небе, кружа большими стаями, на длительный период времени установится морозная погода. Стоит отметить, что речь идет о сильных морозах.

Кроме того, в былые времена люди считали 31 января своего рода пограничной датой, приводящей за собой сезон морозов.